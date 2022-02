Creil-Bant begint drie kwartier te laat aan krachtmeting met Sleat, de schade valt niet meer te herstellen

De conclusie na een middagje hotseknotsebegoniavoetbal is voor Creil-Bant even duidelijk als ontluisterend. De fusieclub uit de Noordoostpolder begint pas na rust aan de wedstrijd tegen Sleat en dat is drie kwartier te laat. Een 2-3 nederlaag is het gevolg, terwijl op basis van de tweede helft een punt best een verdiend en tastbaar resultaat was geweest.