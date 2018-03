Cruciaal verlies Genemuiden in wedstrijd met akelig einde

In letterlijk de allerlaatste seconde slikte Eemdijk-invaller Klaas Bout zijn tong in. Het werd ineens angstvallig stil in Genemuiden en spelers keken in paniek om zich geen. Later was Bout weer bij kennis, nog voordat het ambulancepersoneel zich op het kunstgras had gemeld. Het was een akelig slotakkoord van een verder aantrekkelijke topper.