CSV’28 boekt terechte overwinning op VSW

In de degradatiekraker tussen CSV'28 en VSW was er maar een ploeg die zich bewust leek van de degradatiestrijd waar beide ploegen in verkeren. VSW leek zich geen raad met de harde wind, terwijl CSV'28 probeerde die in zijn voordeel te gebruiken. Na de openingstreffer is CSV’28 geen moment in de problemen gekomen.

In de twaalfde minuut werd de ban gebroken door jonge aanvoerder Mike Frederiks, die uit een vrije trap van Gework Petrosyan CSV’28 op een 1-0 voorsprong zette. Vanaf dat moment had de thuisploeg de controle. Hoewel het zelf weinig grote kansen creëerde, was de hekkensluiter het enige team dat de bal vaker dan vijf keer achtereen wist over te spelen en af en toe tot kansen kwam. Van VSW had de ploeg van Emiel Diender weinig te duchten.

In de 32e minuut verdubbelde CSV’28 de voorsprong. Op aangeven van Petrosyan kon Tom Plessen de bal simpel binnentikken, terwijl Scheidsrechter Eddy de Gier het vlagsignaal voor buitenspel negeerde. Vijf minuten later troefde Mitchell Benschop met een mooie passeerbeweging een tegenstander af, waarna hij de bal rustig in de hoek schoof: 3-0.

In de tweede helft lukte het VSW niet om het tij te keren. De weinige kansjes die werden gecreëerd, waren toch vooral van CSV'28. Pas in de 77e minuut scoorde Jari van Wijnen uit een vrije trap de 3-1. En hoewel VSW daarna iets gevaarlijker werd, bleef een slotoffensief uit. Tien minuten later was daar voor VSW de mogelijkheid om het nog écht spannend te maken, maar na een voorzet die per toeval op de lat belandde, hield doelman Melvin Hartenhof op zeer knappe wijze de rebound uit het doel. Zo won CSV’28 dikverdiend van VSW en hoewel ze daar erg blij mee waren, was de overwinning van directe concurrent sv Zalk voor de ploeg uit Zwolle toch een smetje op deze voetbaldag.