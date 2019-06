CSV'28 doet weer stapje terug na geflatteerde nederlaag

CSV'28 is na één jaar gedegradeerd uit de derde klasse. In de halve finale van de nacompetitie hebben de oranjehemden meer balbezit en meer kansen dan Elspeet, maar die ploeg gaat er toch met de zege vandoor en mag daardoor nog blijven dromen van promotie: 1-4.

Door de uitslag lijkt het alsof CSV'28 een kansloze wedstrijd heeft gespeeld, maar eigenlijk is niets minder waar. De jeugdige ploeg van trainer Emiel Diender is de enige ploeg die voetbalt en het creëert ook genoeg kansen, maar het ervaren Elspeet is veel effectiever.

De eerste keer dat de bezoekers voor de goal van CSV'28 komen, na een ruime vijf minuten, is het meteen raak. Bart van den Hoorn knalt hard raak in de korte hoek en zet Elspeet al snel op 0-1. Gesteund door die voorsprong kiest het team van Jan de Ruiter ervoor om diep in te zakken op eigen helft en CSV'28 te laten komen. Die tactiek levert na een klein half uur uit het niets de 0-2 op. Een simpele lange bal van achteruit is genoeg om de verdediging van CSV'28 te omzeilen en Emiel Goud kan simpel de 0-2 binnenschuiven.

Daarvoor heeft CSV'28 al genoeg kansen gehad op de gelijkmaker, maar onder meer Camiel Taib (over) en Sam Weggemans (van de lijn gehaald) krijgen de bal er niet in.

De tweede helft kent hetzelfde spelbeeld. Elspeet kampeert op de eigen helft en CSV'28 zoekt naar een opening. Dat levert na rust echter veel minder kansen op dan voor de pauze. Na tien minuten in de tweede helft lijkt Niels van de Steeg na een onnavolgbare passeerbeweging het lot van CSV'28 definitief de bezegelen, maar Weggemans wist die treffer meteen uit met een afstandsschot.

Een kwartier voor tijd valt de definitieve beslissing. Adir Sasso haalt een gevaarlijke counter van Elspeet eruit door een doorgebroken speler neer te leggen en krijgt daarvoor de rode kaart gepresenteerd. Tot overmaat van ramp voor CSV'28 schiet Van der Steeg de toegekende vrije trap onder de muur door in het doel, waarmee hij de 1-4 eindstand op het bord zet.

Zo valt het doek al na één nacompetitiewedstrijd voor CSV'28, dat volgend seizoen weer in de vierde klasse actief zal zijn. Elspeet houdt de promotiekansen meer dan levend, want volgende week zaterdag (8 juni) staat de finale tegen WZC Wapenveld op het programma. Beide ploegen haalden in de reguliere competitie hetzelfde aantal punten, dus de finale om een plek in de derde klasse belooft een kraker van jewelste te worden.