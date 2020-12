CSV’28 gaat nog zeker twee seizoenen door met trainer Berry Mulder

CSV’28 wacht in de vierde klasse D nog op de eerste zege (1 uit 4). Desondanks is er vertrouwen in de route die met Mulder is ingeslagen. De coach tekent daarom niet bij voor een seizoen, maar voor een langere termijn.

Michael Smit van de technische commissie is er tevreden over. ,,Het is fijn dat er nu al duidelijkheid is over het komende seizoen als het gaat om de selectie-elftallen. We zijn natuurlijk ontzettend blij dat Berry Mulder, onze hoofdtrainer, besloten heeft om voor nog eens twee seizoenen bij te tekenen.’’