CSV'28 heeft al dertien nieuwe namen op papier staan

De bekendste oude nieuweling is Michel Lasche (26), die eerder bij CSV'28 en Be Quick'28 speelde. Lasche stopte twee jaar geleden vanwege zijn werk, maar keert na de zomer terug in de selectie van de nieuwe trainer Berry Mulder. ,,Ik hoop met CSV uit de vierde klasse te komen’’, geeft hij zichzelf als doelstelling mee.