CSV'28 krijgt Berry Mulder in plaats van Emiel Diender

De Stadshagenaar is zoals gezegd geen onbekende van de club. ,,Als zesjarig jongetje ben ik gaan voetballen bij CSV’28, toen nog op Het Hoge Laar. Ik heb alle jeugdelftallen doorlopen totdat ik door een blessure en een enkeloperatie noodgedwongen moest stoppen.” Toch ging hij op zijn 23ste weer voetballen bij de club van zijn jeugd. In eerste instantie in het derde elftal, maar nog in datzelfde seizoen maakte hij zijn debuut in het eerste, onder toenmalig trainer Han Woning. Hij speelde zes seizoenen bij CSV in het eerste, waarin hij 98 goals maakte, vijf minder dan all-time topscorer Harold Borns. Daarna kwam Mulder nog uit voor WVF, Go Ahead Kampen en Zwolsche Boys.