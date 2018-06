CSV'28 promoveert en houdt Bruchterveld uit derde klasse

De Zwollenaren leken na een uurtje voetballen op rozen te zitten. Rachid Lahzal benutte voor rust een penalty na hands en een kwartier na de onderbreking was het 3-0. Eerst schoot Berjan Altena te hard en te hoog terug, waarna keeper Koen Godeke buiten zijn strafschopgebied met de borst probeerde te controleren. Mohammed El Bouhni pakte het cadeautje dankbaar uit. Even later leek Lahzal het duel met een individuele actie in het slot te gooien.

Het duurde echter niet lang, voordat Bruchterveld wat terug deed. Niek Dijk werkte een voorzet van links tegen de touwen. De bezoekers waren weer helemaal in de wedstrijd, toen doelman Melvin Hartenhof in de fout ging. Een simpele kopbal van Lesley Op de Haar verdween zomaar langs hem in het doel. Bij CSV'28 ging de pijp langzaam leeg en Bruchterveld kreeg het gevoel dat er wat te halen viel.

,,Als we 3-3 maken, dan hadden we ook gewonnen. Zij zaten kapot", merkte Dijk. Bruchterveld kreeg ook sterk de overhand en Gijs Odink en Thijs Waterink waren dichtbij de gelijkmaker. CSV'28 knokte voor wat het waard was en liet zien koste wat kost te willen promoveren. In de veertien (!) minuten durende blessuretijd bleef het constant hectisch en rumoerig, zonder dat Bruchterveld kansen kreeg. CSV'28 eindigde onnodig met negen man, door rode kaarten van Tsegai Woldai (natrappen) en Joshua Rahajaan (tweemaal geel), maar trok de zege over de streep en ging het feestgedruis in.