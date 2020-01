CSV'28 troeft buurman Dieze West duidelijk af: 3-0

In een sportieve stadsderby was er al na acht minuten de voorsprong voor de thuisclub, toen Han Stolte fraai scoorde. Dieze West was daarna vooral de beter combinerende ploeg. Echte kansen waren echter niet besteed aan de mannen van Tom IJzerman, de voormalige coach van CSV.

CSV’28 was wel dicht bij de 2-0, onder meer via Mitchell Benschop. Na rust ging de wedstrijd na een kleine zestig minuten op slot toen Robert Stegeman namens de bezoekers in botsing kwam met zijn doelman en ongelukkig in eigen doel schoot. CSV ’28 kreeg daarna nog een flinke reeks aan kansen. Drie minuten voor tijd was het eindelijk invaller Camiel Taïb, die een corner inkopte: 3-0.