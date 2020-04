CSV'28 zorgt voor fris gezicht met zeven nieuwe spelers

De club uit Stadshagen heeft zich grotendeels gericht op oude bekenden. Jongens met een verleden bij de oranjehemden, spelers die een tijdje op lager niveau hebben geacteerd.

De bekendste namen? Zappa van Raalte (28) was de laatste jaren vooral zaalvoetballer, maar was al een periode speler in het eerste team van CSV'28. Aanvaller Gework Petrosian (30) was zelfs een tijdje topscorer van CSV'28, maar raakte het laatste jaar uit beeld na een periode bij SVI.

Talent Levey Duyshart (16) komt uit het hoogste jeugdteam van Be Quick’28, JO19-1, maar is herstellende na een voetblessure. Heeft ook een lang verleden bij CSV’28. Noah Wuanbarnaran (19) is een Zwollenaar, die de laatste jaren namens Rohda Raalte (jeugd) en Wijhe’92 op het veld stond.