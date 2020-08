CSV Apeldoorn bezorgt Schalkhaar meteen een ijskoude douche in bekertoernooi (0-9)

KNVB-beker Op doelman Fariz Mesud kan Flevo Boys altijd bouwen in een strafschop­pen­se­rie

17:14 Als scheidsrechter Van Kommer in de stromende regen het startsein geeft voor de tweede verlenging van Hollandia – Flevo Boys tikken de minuten gestaag weg richting strafschoppen. ,,Laten we die 0-0 maar vasthouden en die penalty’s halen, want dan is het tenminste weer fiftyfifty’’, klinkt het langs de kant in onvervalst Noord-Hollands. De aanwezige Flevo Boys-supporters weten wel beter.