CSV Apeldoorn bindt Van der Spek aan zich

PROGRAMMA Programma Zwolle e.o. 22-23 februari, meer carnaval dan voetbal

20:12 Het is carnaval, en dat betekent minder voetbal. In het aanstaande weekeinde is de aandacht vooral gericht op de vierde ronde in de strijd om de districtsbekers. In het oosten is Berkum al zeker van een plaats in de achtste finales, teams als DOS Kampen en Go Ahead Kampen krijgen zaterdag de kans om die prestatie te evenaren. In het noorden is Emmeloord met drie teams vertegenwoordigd: Flevo Boys, Flevo Boys 2 en SC Emmeloord.