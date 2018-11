CSV Apeldoorn deelt pak slaag uit met matig spel

En dat mag gerust een wonder heten. WHC had genoeg kansen, waaronder een penalty na een kwartier spelen. Keeper Patrick Jansen maakte een overtreding, maar een minuut erna was hij de grote held door de strafschop van Jonathan van Marle te keren. Even later kopte Maarten Boeve uit een corner zijn ploeg tegen de verhoudingen in op voorsprong. Met een afgedwongen mazzelgoaltje vlak voor het rustsignaal erbij, zat CSV na 45 minuten spelen toch op rozen.