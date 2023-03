CSV Apeldoorn en SC Genemuiden gaan door in districtsbeker

CSV Apeldoorn plaatste zich ten koste van eersteklasser SDC Putten op de valreep voor de kwartfinale door een late goal van Jeremy Jonker. De verdediger zette in de extra tijd zelf de aanval op en schoot de bal tegendraads in de uiterste hoek.

Dat was een flinke domper voor SDC Putten en in het bijzonder derde keeper Bart de Graaf, die bij zijn basisdebuut voor rust Cem Köse en Rik Vlutters knap van scoren afhield. SDC Putten was het dichtst bij de 1-0 toen Daan Wierenga op de lat kopte. Even daarvoor miste Giovanni Hiwat een grote kans.