CSV Apeldoorn en trainer Schefczyk per direct uit elkaar

CSV Apeldoorn en trainer Jürgen Schefczyk gaan per direct uit elkaar. De 55-jarige oefenmeester was bezig aan zijn eerste van twee contractjaren bij de Apeldoornse hoofdklasser, maar moet vroegtijdig het veld ruimen. Tijdens een evaluatie over de sportieve situatie bleek er onvoldoende wederzijds vertrouwen te zijn om het tij te keren.

Bestuurslid Technische Zaken Jan-Willem Stegeman heeft in verband met het vroegtijdig vertrek van Jürgen Schefczyk zijn verantwoordelijkheid genomen door zijn functie per direct neer te leggen.

Schefczyk: ,,Na de wedstrijd tegen Hoogeveen heb ik zowel met de technische commissie als ook met het bestuur gesprekken gevoerd over onze sportieve situatie en mogelijkheden het tij sportief succesvol te keren. Alle gesprekken verliepen constructief en respectvol maar leidden niet tot een unanieme aanpak met vervolgens mijn ontslag als gevolg. Soms gaan die dingen zo in het leven. De ene keer past het, de andere keer niet. Gekomen met de allerbeste bedoelingen om er iets moois van te maken, bleek de afgelopen tijd helaas dat de combinatie van spelers, mij en CSV Apeldoorn op dit moment geen vruchtbare is.''

De trainer kijkt niet om in wrok, zegt hij. ,,Sterker nog, ik wens CSV Apeldoorn en de spelers het allerbeste de komende wedstrijden. Ik hoop dat door de band te breken het team vrijer gaat voetballen en de vorm van voor de winterstop terug zal vinden.''

CSV Apeldoorn startte de competitie met een gelijkspel tegen Staphorst, maar verloor vervolgens van Zuidvogels en Ajax (am.). Tot nu toe wonnen de Apeldoorners vier keer, speelden vier keer gelijk en verloren acht competitieduels. Het rommelde al vroeg in de relatie tussen trainer en spelersgroep. Dat ging voornamelijk over de gehanteerde speelwijze. Schefczyk wilde zijn ploeg 4-3-3 laten spelen, waar de spelersgroep meer voelde voor 4-4-2. De trainer paste de speelwijze aan, waarna het lek eind 2017 boven leek met zeges op koplopers Genemuiden en Excelsior’31 en Huizen. Maar na de winterstop pakten de Apeldoorners in drie duels geen punt. Van respectievelijk Urk, Berkum en HZVV werd verloren.