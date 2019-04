CSV Apeldoorn haalt Luhukay weg bij KHC

Voor KHC kwam Luhukay uit voor CSV ’28, Be Quick ’28, Berkum en WVF. De 23-jarige speler speelt ook in de zaal, bij IFC, maar dat laat hij volgend seizoen vallen. ,,Het veldvoetbal en zaalvoetbal combineer ik nu nog, maar ik wil graag kijken waar mijn plafond ligt op het veld. Daarnaast ben ik van plan om een HBO-opleiding te gaan volgen. Die drie dingen gaan niet samen, ook al vind ik zaalvoetbal echt een mooi spelletje. Ik denk dat CSV een geschikte club voor mij is, omdat jonge spelers daar de kans krijgen zich te ontwikkelen. Daarnaast kom ik samen te spelen met Olaf Kluitenberg. Leuk, want met hem heb ik nog samen in de zaal gespeeld bij WSV.”