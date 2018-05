CSV Apeldoorn haalt Van Laar van FC Zutphen

CSV-trainer Jeroen Burghout is blij met de komst van de linkspoot. ,,Wij kunnen wel wat leiderschap en ervaring gebruiken. Eén Maarten Boeve is niet genoeg. We waren druk op zoek naar een linksback, en zeker naar een linker centrale verdediger. Dat hebben we in hem denk ik gevonden. Ook moeten we de komende jaren wat overbruggen met het inpassen van jeugd. Dan is het goed ervaren jongens te hebben die de jeugd kunnen meenemen.”