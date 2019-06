CSV Apeldoorn legt Boughalab vast

VIDEO #HéScheids: Vuurwerk bij reserves en schitteren­de doelpunten in finales

10:44 Een duel tussen tweede elftallen trekt in de regel niet heel veel publiek, maar bij Hierden 2 tegen Nunspeet 2 is de 12e man flink aanwezig! Verder dit voetbalweekend: ontlading bij Go Ahead Kampen na de gelijkmaker in de laatste minuut, een enorme domper voor Staphorst en fantastische doelpunten.