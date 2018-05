CSV Apeldoorn lijft 'alleskunner' Sefa Yildirim van GA Eagles in voor nieuwe seizoen

Yildirim kijkt uit naar zijn overstap naar CSV Apeldoorn: ,,Mijn ambitie is om elke week te voetballen en de hoofdklasse is een mooi niveau om te spelen. Ik heb in de jeugd bij Go Ahead Eagles op meerdere posities gespeeld. Ik ben gekomen als ‘tien’, daarna heb ik op linksbuiten gespeeld en de laatste tijd als centrale verdediger. Vooral in de opbouw kreeg ik een belangrijke rol. Bij voorkeur speel ik centraal of op tien. Ik vind het ook mooi om komend seizoen met Ogúzhan Sahin samen te spelen, we kennen elkaar al lang en hebben veel samengespeeld in de jeugd. Ik ken Jamarro Diks ook heel goed.”