CSV Apeldoorn neemt koppositie in 1D over van Nunspeet, Hatto Heim zwijnt tegen Swift '64 en EFC'58 maakt geen fouten

DINSDAG 10 MEI

1e klasse D

In strijd om het kampioenschap heeft Nunspeet dure punten verspeeld. Het bezoek aan Go Ahead Kampen leverde een puntendeling op: 2-2. Kees Tol bleek de grootste plaag want hij had binnen het kwartier al twee keer gescoord, Nunspeet rechtte de rug en maakte nog voor rust gelijk, maar daar bleef het bij. Lucas Hoekman zag dat zijn ploeg veel te slap begon. ,,Het was vanaf onze kant een enorm gezapig begin. Na de tegengoals zijn we van formatie gewisseld en toen kregen we grip op het middenveld. We maakten snel weer gelijk, maar kregen daarna nog een handvol kansen op eenv oorsprong. In de tweede helft sloeg de vermoeidheid toe en mochten we nog van geluk spreken dat Tol nog een strafschop op de lat schoot.’’ Doordat CSV Apeldoorn thuis met 3-1 won van Bennekom, voeren de Apeldoorners nu weer de ranglijst in 1D aan.

Go Ahead Kampen – Nunspeet 2-2 (2-2). 9. Kees Tol 1-0, 12. Tol 2-0, 21. Jonathan van ’t Hof 2-1, 26. Marnix Tissingh 2-2.