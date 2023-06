Csv Apeldoorn overleeft verlenging, asv Dronten knikkert Flevo Boys uit vierde divisie en doek valt voor VVOG

overzicht zwolle Alcides gedegra­deerd, Dalfsen pakt belangrij­ke punten, ook voor Balkbrug valt het doek

Twee wedstrijden te gaan, voor sommige teams zelfs nog maar een duel. In de eindfase van de competitie is het op veel velden spannend, zeker vanwege de versterkte degradatieregeling. Alles is te vinden in het overzicht, dat gedurende het weekeinde wordt ververst.