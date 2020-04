CSV Apeldoorn strikt middenvelder Huber van FC Zutphen

Huber (19) brak ruim een jaar geleden door van de jeugd naar het eerste elftal van FC Zutphen. De aanvallende middenvelder maakte daarbij zoveel indruk, dat hij afgelopen november werd uitgenodigd voor een testwedstrijd bij Go Ahead Eagles. Dat resulteerde niet in een overgang naar Deventer, maar wel in interesse van CSV Apeldoorn. Bij die club heeft Huber nu zijn krabbel gezet.

Huber speelde in het verleden ook bij AZC in Zutphen en Warnsveldse Boys. In de periode bij AZC trainde hij een jaar mee bij FC Twente en De Graafschap. Huber: ,,Ik ben erg blij met mijn overgang naar CSV Apeldoorn. Het is een mooie stap omhoog. Ik heb er vertrouwen in snel mijn draai te vinden en basisspeler te worden.”