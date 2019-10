CSV’er Krijns draait DOS Kampen de nek om

Be Quick Zutphen blijft puntloos na terugkomst vedettes

19:14 Tegen FC Horst moest het écht lukken voor Be Quick Zutphen om de eerste punten van dit seizoen binnen te halen. Vedettes Hermani de Andrade en Joey Steenbergen keerden terug na een schorsing en een blessure (res.) en al weken keek trainer Yoes Aaroub uit naar het moment dat het team weer wat completer was. Toch lukte het opnieuw niet, dit keer was FC Horst een maatje te groot: 3-4.