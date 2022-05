CSV’28 aast op plaats in de nacompetitie, maar moet nog wel de nodige concurrenten afschudden

Eerste klasse Vierhuizen heeft zijn draai bij WHC gevonden: ‘Hij maakt voetbal simpel’

Zeventien jaar en al een zekerheidje voor de basiself van WHC. Sylvain Vierhuizen is als linksback helemaal in zijn sas in Wezep. Ook in de strijd met Pelikaan S om plek 2 komt hij geen moment in de problemen: 2-1.

9:49