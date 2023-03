CSV’28 zet trainer Berry Mulder per direct op non-actief: ‘Zo kon het niet langer’

Voetbalclub CSV’28 heeft hoofdtrainer Berry Mulder per direct aan de kant gezet. Aanleiding is ‘een sterk verminderde werkrelatie met de selectie’ en ‘verschil van inzicht over de uitvoering van het technische beleid’. Dit schrijft de Zwolse vierdeklasser vandaag in een bericht aan haar leden.

Hoewel CSV’28 bovenaan staat in de vierde klasse, komt het bericht volgens voorzitter Chris Smit niet helemaal uit de lucht vallen. ,,Aan het begin van het seizoen bleek het tweede elftal veel meer spelers dan het eerste te hebben. Spelers hadden daarin een voorkeur voor een van beide trainers, en je kunt spelers niet verplichten om in het eerste te spelen. Die voetballen voor hun plezier. Daar zijn toen afspraken over gemaakt.”

,,Vlak na de winterstop is de trainer van het tweede opgestapt, maar de verhoudingen werden niet beter. Daarop zijn gesprekken gevoerd met alle spelers, waaruit bleek dat het zo niet langer kan. Dan moet je keuzes maken in het belang van CSV. De tijd zal leren of het de juiste keuze is.”

Kritiek

Mulder liet zich na de verloren wedstrijd tegen Wilsum (0-1), afgelopen zaterdag, kritisch uit over het functioneren van de technische commissie. Die schittert volgens de Zwollenaar door afwezigheid bij wedstrijden van het eerste team, terwijl hij spelers tekortkomt.

Volgens hem staan zijn uitlatingen in deze krant echter los van het ontslag, waarop hij verder geen toelichting wil geven. Dit beaamt Smit. ,,Het artikel is niet de druppel geweest, hoewel ik ervan schrok. Het gesprek tussen bestuur, technische commissie en Berry stond al gepland. Ik deel zijn kritiek overigens niet. Bij wedstrijden zijn altijd mensen van het bestuur of de tc aanwezig.”

CSV, dat nog wel koploper is in de vierde klasse, draait stroef na de winterstop. Mulder, zelf totaal verrast, kreeg dinsdagavond te horen dat hij per direct kon vertrekken.

Van weinig veel gemaakt

Het is zeker wrang te noemen, want de club liet bij monde van voorzitter Chris Smit in december nog weten zeer tevreden te zijn over Mulder. ,,We zijn heel tevreden over Berry. Hij heeft van weinig heel veel gemaakt”, zei Smit toen tegen de Stentor.

Nu: ,,We dachten het inderdaad op de rails te hebben op basis van de afspraken die we hebben gemaakt. Maar het team is na de winterstop in een negatieve spiraal geraakt, waarvoor ik geen verklaring heb. De sfeer verslechterde, spelers maakten elkaar en de staf onderlinge verwijten. Dan moet je maatregelen nemen.”

Contract

Al eerder werd bekend dat het contract van de hoofdtrainer, dat afloopt op 30 juni, niet verlengd zou worden. Dat heeft te maken met de zogeheten ‘ketenregeling’. Die stelt dat na drie tijdelijke contracten een verbintenis voor onbepaalde tijd moet worden aangegaan. Vanwege ‘een slechte ervaring’ uit het verleden - met Martin Reijnders - wil CSV’28 niet overgaan tot zo’n contract voor onbepaalde tijd.

Mulder betreurde dit, hij wilde graag verder bij de club waar hij zelf ook speelde. De trainer, die al heeft getekend bij Swift’64 uit Swifterbant, wordt in het komende seizoen vervangen door Sebastiaan Borgardijn. De club gaat op zoek naar een trainer die het seizoen kan afmaken. Smit: ,,De technische commissie spreekt haar hele netwerk aan, het is zelfs niet uitgesloten dat Borgardijn eerder begint.”