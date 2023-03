CSV’28 zet trainer Berry Mulder per direct op non-actief

beker Een prachtig debuut voor SDC Put­ten-doel­man De Graaf, maar toen begon de blessure­tijd...

Het had een prachtige avond kunnen worden voor Bart de Graaf. De 20-jarige doelman had bij zijn basisdebuut knappe reddingen in huis op schoten van Cem Köse en Rik Vlutters, en tikte na rust een bal van Didier Martel onder de lat vandaan. Maar een afstandsschot van Jeremy Jonker in blessuretijd was ook hem te machtig: 0-1.