CSV’28 zoekt in schaduw van Dieze West naar positie die een prijs kan opleveren

Terwijl periodekampioen Dieze West doordendert naar de titel in de vierde klasse, is het gevecht daaronder in volle gang. Het verschil in verliespunten tussen de nummer twee en zeven is letterlijk op twee vingers te tellen. Door de eenvoudige 3-0 zege van CSV’28 op VSW namen de Zwollenaren zaterdag definitief plaats in de race om een periodetitel en promotie. Dat spreekt middenvelder en doelpuntenmaker Jay Frederiks wel aan. ,,Kampioen worden zit er niet meer in, maar promoveren wel.”