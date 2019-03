Cupfighter Flevo Boys 2 naar laatste acht

Na rust speelde Flevo Boys slordig en in een te laag tempo om de derdeklasser te verontrusten. De 0-1 van Johannes van der Meulen was een logisch gevolg. Flevo Boys knokte zich knap terug in de wedstrijd en via goals van invaller Redouan Boundati en een prachtige knal van Richard Scholten bereikte Flevo Boys 2 de laatste acht. Ook Flevo Boys 1 zit bij de loting - volgende week woensdag in Hoogeveen - in de koker.