d’Olde Veste geeft Krommenhoek na vier zeges uiteraard een nieuw contract

Krommenhoek stapte in de zomer over van SC Emmeloord naar de eersteklasser in Steenwijk. De jonge selectie van d’Olde Veste won de eerste vier wedstrijden in de noordelijke eerste klasse E. Voor de clubleiding was een nieuw contract voor de technische staf een logisch gevolg. ,,De eerste resultaten waren uitstekend. En ook in deze moeilijke coronatijd doen ze hun uiterste best om te werken aan de verdere ontwikkeling van het team en de onderlinge binding”, zegt Dirk Gerrits, het bestuurslid technische zaken.