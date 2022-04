Dalfsen beseft dat met de eerste klasse het plafond toch wel is bereikt

Het verhaal is genoegzaam bekend. SV Dalfsen verbaasde vriend en vijand door in een paar jaar van de vierde naar de eerste klasse te promoveren. ,,De ploeg bleef grotendeels bij elkaar”, verklaart aanvoerder Koen Sloot (32) die periode. ,,Twee jaar terug stopten wat oudere spelers en de jeugd heeft tijd nodig om aan het niveau te wennen. We wisten voor dit seizoen al dat het lastig zou worden. Deze club haalt en betaalt geen spelers, zoals onze tegenstanders wel doen. Ook bij RKVVV lopen een paar oud-profs. Dan weet je dat het op een gegeven moment moeilijk wordt”, stelt Sloot. Trainer Jacob Grooten sluit zich daarbij aan: ,,Ergens weet je dat een keer het plafond bereikt is. Dat wisten we voor dit seizoen.”