Dalfsen drie keer op rij de beste

Vooropgesteld, het is nog niet zover. Maar Dalfsen mag het kampioenschap in de tweede klasse L niet meer uit handen geven, stelt Klarenbeek. Vier punten is de voorsprong op Lemelerveld, met drie duels te gaan. ,,Het liefst worden we volgende week kampioen, thuis tegen SC Erica. Dan kan het veteranenteam ook kampioen worden. En een dag later ben ik vrij, haha.’’

Verrassing

Klarenbeek (31) vindt het wel een verrassing dat de club van rood en geel de derde titel in successie kan pakken. Al was het maar omdat concurrent Lemelerveld de wedstrijden tegen de kleinere ploegen makkelijker wint.

,,Het is toch belangrijk geweest dat we zelf twee keer hebben gewonnen van Lemelerveld. Zeker die tweede wedstrijd, bij hen. Duizend man langs de lijn en met 0-1 winnen, dat was heerlijk. We hadden net twee keer verloren en als we daar hadden verloren, was het verschil zes punten geworden. Nu kwamen we op gelijke hoogte, dat was een enorme stimulans.’’

Onbekende tegenstanders

Voor het seizoen had Klarenbeek gerekend op een plaats in de middenmoot. Helemaal omdat Dalfsen weer allemaal onbekende tegenstanders zou treffen. ,,We spelen de laatste jaren in district Noord. Of er verschil is met voetbal in district Oost? Dat weet ik niet. We hebben dit seizoen in de beker ook met 2-0 gewonnen van Heino en dat is toch een eersteklasser. Wat vooral opvalt, is het gemoedelijke karakter in het noorden. We komen op plaatsen waar we niet eerder zijn geweest, soms figuurlijk aan het einde van de wereld. Bij de eerste uitwedstrijd kwamen we een paard en wagen tegen, is echt gebeurd.’’

Toch is de tocht door Drenthe en Groningen een zegetocht geworden. Dalfsen bleef de eerste zes wedstrijden ongeslagen, verdiende een periodetitel en keek niet meer achterom. ,,Met die periode op zak was de druk eraf, dan ga je ervoor.’’

Opmars

Klarenbeek kan de opmars ook redelijk vlot verklaren. ,,Het belangrijkste is dat er jaarlijks talent aan de selectie is toegevoegd en de groep steeds bij elkaar is gebleven. Dit seizoen heeft Bas Pietersma, een A-junior, een paar belangrijke doelpunten gemaakt. En volgend seizoen komen er weer twee of drie A-junioren bij.”

,,Je merkt dat de hele club groeit. Daar hebben de trainers ook een rol bij gespeeld. Patrick Dijkstra wekte hier en daar wel wat weerstand op, maar hij heeft ook het gemakzuchtige uit de selectie gehaald. Wie niet mee wilde, kon vertrekken.”

,,Peter Reumer heeft daarna de organisatie rond het elftal aangepakt. En Jacob Grooten kan nu oogsten. Hij kan zich helemaal op het team richten, weet donders goed wat er leeft in de groep. Hij slaagt er ook in een grote selectie bij elkaar te houden, omdat er dit seizoen geen tweede elftal is. Sommige jongens hebben daardoor een tijdje in een lager elftal gespeeld, maar ze zijn weer teruggekomen. Als je bovenaan staat, wil iedereen erbij zijn.’’

Fanatiek

De aanvoerder geldt als verlengstuk van de trainer. Klarenbeek was vorig seizoen zelfs coach in het duel tegen OVC'21, toen Grooten ziek op bed lag. Een assistent-trainer heeft Dalfsen namelijk ook niet. ,,We hebben een goede band, vooral omdat we allebei enorm fanatiek zijn. Grooten schuift ook weleens in het elftal als het goed loopt, als we twee of drie keer hebben gewonnen. Puur omdat hij vindt dat de tegenstander daarom vraagt. Dat snappen wij dan weer niet, maar negen van de tien keer heeft de trainer gelijk, haha.’’

Zo kan het gebeuren dat Dalfsen niet meer tegen Wissel of FC Ulu Spor speelt, zoals drie jaar geleden. Straks wachten WWV of Heerenveen. Of Heino en Rohda Raalte, als de ploeg weer in het oosten wordt ingedeeld. En hoewel Klarenbeek voor het seizoen heeft verkondigd dat hij aan zijn laatste jaar wilde beginnen, zal hij zeker nog één jaar in de hoofdmacht spelen.