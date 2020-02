Dalfsen en Roden houden elkaar bij doelpuntenregen in evenwicht (3-3)

Roden had in de eerste helft in het begin de overhand. Na een waarschuwingsschot van Rutger van der Laan dat de lat teisterde, was het even later wel raak toen Stefan Jansen of Lorkeers een voorzet van diezelfde van der Laan in eigen doel zag belanden. Dankzij een blunder van doelman Klaas Kleiker, hij liet een vrije trap van Joren Rietman onder zich doorgaan, was het vlot 1-1.