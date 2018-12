Dalfsen fladdert in bekertoernooi langs Epe

BEKER OOSTDe voetballers van Dalfsen vragen zichzelf ook af wanneer het stopt, al die voorspoed. De koploper in de tweede klasse bereikte woensdag de laatste 32 in het oostelijke bekertoernooi door Epe te deklasseren in het laatste kwartier (0-5).

,,Het houdt niet op’’, lacht aanvoerder Sjoerd Klarenbeek. Dalfsen is kampioen geworden in de vierde klasse, en vervolgens in de derde klasse. Onderhand kan de ploeg van coach Jacob Grooten dromen van ‘drie op een rij’, de stap naar de eerste klasse is haalbaar. In de bekerwedstrijd komen klasse en zelfvertrouwen ook vanzelf naar boven drijven.

De uitslag is geflatteerd omdat Epe, de nummer twee in de derde klasse, best aardige kansen krijgt. Maar als het moet knalt Dalfsen de ballen de boom in, en naar verloop van tijd komen er prima aanvallen uit de voeten. Klarenbeek, normaliter middenvelder, moet Jeroen Kamphuis vervangen in de punt van de aanval. Dat gaat gepaard met twee spitsengoals, de eerste na een combinatie - ‘kwestie van op de juiste plaats staan’ - en de tweede na een wegdraaiende vrije trap. ,,Terwijl ik als spits eigenlijk pas vierde keus ben’’, zegt de aanvoerder. Maar als het lekker gaat zit alles mee.

Dalfsen verbaasde vorig seizoen al met een plaats in de achtste finales van het bekertoernooi. Nu is het wachten op vrijdag, als in Enschede de loting voor de zestiende finales wordt afgewerkt.