Dalfsen heeft moeite met USV in bekerduel

Dalfsen heeft een A-junior (Bas Pietersma) nodig om de zege te forceren in het laatste kwartier. Dat zegt eigenlijk genoeg. Zeker in de eerste helft is van krachtsverschil niets te merken.

Na rust zorgt Kay Huzen met een vrije trap, zijn handelsmerk, voor de verrassende 0-1. Maar daarmee wordt de duivel in Dalfsen ook tot leven gewekt. Binnen de minuut herstelt Remco Hultink het evenwicht, daarna is het de beurt aan Pietersma. Met twee doelpunten in amper tien minuten tijd tilt Pietersma de score naar 3-1 en is het beslist op Gerner. Joren Rietman zorgt met een van richting veranderd schot voor een 4-1 eindstand.

Na afloop zien we één grote grijns te midden van zuinige glimlachjes. Pietersma (18) mis de redder van Dalfsen. ,,Pas een aantal weken terug heb ik gedebuteerd en dan nu al zó belangrijk. Gaaf! Het was niet best, dat geef ik toe, maar we zijn door.”

USV-trainer Yves Heskamp kan niet anders dan tevreden zijn over zijn ploeg, maar blijft toch met een katterig gevoel achter. ,,Ik ben trots op mijn jongens, we hebben met lef gespeeld en waren zeker de eerste helft zeker gelijkwaardig.”

Dalfsen staat na de winst tegen USV in de tussenronde. Daarin speelt het halverwege december tegen derdeklasser Epe.