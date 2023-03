Dalfsen herstelt zich knap, VENO stunt tegen koploper Emmeloord, Hoonhorst boekt eerste zege in vijf maanden

programma Zwolle Landstede Hammers aast op eerherstel, Genemuiden vecht voor laatste titelkans en halve finales voor SWOL 1894

Landstede Hammers was er veel aan gelegen met de Basketball Cup aan de haal te gaan, maar de finale tegen Leiden eindigde in een teleurstelling. De Zwollenaren hopen de draad komend weekend weer op te pakken in de Elite Gold. In het amateurvoetbal zijn de ogen gericht op de kraker in de vierde divisie tussen SC Genemuiden en Eemdijk, maar staat ook het belangrijke duel om lijfsbehoud tussen Berkum en d’Olde Veste’54 op het programma.