Dalfsen in beker uitgeschakeld

Dalfsen kreeg in de beginfase van de tweede helft een opgelegde kans om op voorsprong te komen, maar Sjoerd Klarenbeek miste een strafschop. Daan van der Vegt had tien minuten voor rust een achterstand weggepoetst. Maar toen Quick'20 twintig minuten voor tijd weer de leiding nam, bleef een antwoord van de tweedeklasser uit.

Trainer Jacob Grooten was na de nederlaag meer boos dan teleurgesteld. ,,We hebben zo vaak de verkeerde beslissing genomen... Je maakt een fantastische goal, teruggelegd en inschieten. Maar daarna zakt het zo weer weg. Een penalty is normaal gesproken ook een zekerheidje bij ons, en nu niet. Dit was een mooie kans geweest om tegen een hoofdklasser te spelen, die kans hebben we laten lopen.’’