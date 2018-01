Dalfsen na één gemiste strafschop uit het bekertoernooi

Grooten was na afloop trots op zijn team. ,,We hebben wederom een uitstekende wedstrijd gespeeld. Zij speelden wat makkelijker dan wij, maar wij kregen eigenlijk de grootste kansen om te scoren. Zo raakte Maarten Pouwels de paal en Erik Koedijk de lat vanuit een goed genomen vrije trap. Na negentig minuten spelen vond ik een gelijkspel terecht. De penaltyserie is dan een loterij. Het mooiste vond ik dat er direct een paar jongens aangaven de strafschop te willen nemen. Dat Koen Sloot dan mist is vooral jammer voor hem zelf, want hij speelde uitstekend.''

Volgende week speelt Dalfsen, ongeslagen leider in de derde klasse C, de belangrijke wedstrijd tegen concurrent Dalen. ,,Die wedstrijd is natuurlijk veel belangrijker''' aldus Grooten. ,,Als wij daar winnen, dan hebben we veertien punten voorsprong. Ik kijk nu alweer uit naar deze wedstrijd, want ondanks de nederlaag hebben we vertrouwen getankt.''