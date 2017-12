Dalfsen naar laatste 32 in bekertoernooi

De koploper van de derde klasse speelde tegen de nummer drie van de vierde klasse. Dat verschil was duidelijk te merken. Dalfsen kwam via Erik Koedijk snel op voorsprong, en na de treffer van Vincent Jansen of Lorkeers was het met de spanning eigenlijk al gedaan. Het duel kreeg daarna meer het karakter van een oefenwedstrijd.

De winst kwam niet als een verrassing. Dalfsen verloor in het hele kalenderjaar maar één competitiewedstrijd, tegen Be Quick Zutphen (3-5), en twee oefenwedstrijden (HHC 2 en PEC Zwolle). De kampioen van de vierde klasse is zes maanden later in de derde klasse nog altijd ongeslagen (30 uit 10), en kreeg pas zes tegendoelpunten te verwerken.