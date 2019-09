Dalfsen pakt bijna eerste winst, maar incasseert late gelijkmaker

Dalfsen maakte vorig week kennis met de slimheid in de eerste klasse. VKW was niet echt beter, maar wel meer pienter.

Zondag was Heerenveen ook niet van plan om vol op de aanval te spelen. Rustig wachtte de ploeg op foutjes bij de thuisclub om dan snel in de omschakeling toe te slaan. Na vijf minuten was er al een kans, maar een prima redding van Mark Knol voorkwam de 0-1. Na een half uur trof Leon van de Werff zelfs de lat. Dalfsen was even zoekende maar kwam steeds beter in het spel.