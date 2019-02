Dalfsen wint fletse derby in Lemelerveld

Goed voetbal en derby’s, dat is geen goede combinatie. Dit duel in Lemelerveld vormde geen uitzondering op de regel. Veel spelers die uitgleden, lange ballen die niet aankwamen en een handvol afzwaaiers. Lemelerveld voetbalde voor rust wat makkelijker dan Dalfsen en kreeg ook twee goede kansen. Dalfsen-keeper Mark Knol redde echter twee keer bekwaam. De bezoekers kwamen alleen via Niek van Ringen tot gevaar, hij schoot in kansrijke positie over.