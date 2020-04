Dalfsen ziet met Klarenbeek, Pruik en Schurer drie routiniers vertrekken naar een lager elftal

De drie oudgedienden waren onderdeel van de enorme opmars van SV Dalfsen, van de vijfde klasse naar de eerste klasse. Met daarbij kampioenschappen in de vierde klasse (2017), derde klasse (2018) en tweede klasse (2019). In het afgelopen en afgebroken seizoen werd Dalfsen zesde in de noordelijke eerste klasse F.

Klarenbeek (32) debuteerde al in 2005 en was de laatste zeven jaar aanvoerder. Hij speelde op het middenveld en in de achterhoede, maar slaagde er toch in om meer dan honderd doelpunten te maken, de teller stokte bij 106 treffers.

Pruik (32) nam al twee keer afscheid, maar keerde snel op zijn schreden terug. De vleugelverdediger speelde sinds 2006 in het eerste elftal. Schurer (34) was de speler met de meeste dienstjaren, hij kwam in februari 2005 voor het eerst voor in de opstelling, als back of controlerende middenvelder.