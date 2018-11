Danhof helpt MSC in allerlaatste seconde aan zege

De ontlading is gigantisch wanneer Joel Danhof in de allerlaatste seconde van de wedstrijd de winnende (2-1) maakt namens MSC Zaterdag tegen FDS uit Havelterberg. Dankzij de zege hebben de Meppelers nu 7 punten uit acht wedstrijden.

Nee, echt hoogstaand is de wedstrijd op Ezinge zaterdagmiddag niet. De twee vierdeklassers laten slechts bij vlagen zien waartoe ze in staat zijn. Wat opvalt zijn vooral irritaties, opstootjes, gele kaarten en een boel gemekker. De wedstrijd lijkt op een gelijkspel af te stevenen, maar dan is daar plots Danhof, die de winnende maakt, terwijl de arbiter op het punt staat af te fluiten.

Rommeltje

Het is Florian Gijzen die MSC na 25 minuten op voorsprong zet. De spits van de zaterdagploeg van de Meppelers ontsnapt aan de buitenspelval en schiet de bal beheerst, via de binnenkant van de paal, binnen. Dat terwijl de bezoekers een minuut of zeven eerder op voorsprong kunnen komen. Tim van der Aa stuit echter op doelman Bram Tijink, die een absolute meerwaarde blijkt voor de ploeg van trainer Bernard Koning. Op slag van rust krijgt de thuisploeg de kans om de marge te verdubbelen, maar het is uiteindelijk Rudan Knoll die na een prima aanval niet kan afronden.

In de tweede helft wordt het een rommeltje. Beide ploegen grossieren in overtredingen en gele kaarten. De arbiter heeft het lastig vanmiddag en is veelal bezig met zijn eigen wedstrijd. Een makkelijk gegeven strafschop, zeven minuten voor het einde, betekent de gelijkmaker. Nick Jansen houdt het hoofd koel en verschalkt Tijink met een prima inzet. Vanaf dat moment denkt iedereen aan een gelijkspel, maar Danhof denkt daar volstrekt anders over. In de allerlaatste seconde werkt hij de bal langs goalie Gijs Baltussen: 2-1.