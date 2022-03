Dani van van Dijk legt zijn ziel en zaligheid er in: op het podium en nu ook weer op het veld bij Hierden

vijfde klasse Burenruzie tussen Steenwij­ker Boys en Steenwijk is binnen en buiten de lijnen een feestje

De eerste zaterdagversie van de burenruzie Steenwijker Boys – VV Steenwijk, is alles waar je op hoopt: volle bak langs de lijn, volle bak binnen de lijnen, rookgordijnen en halfslachtige humoristische speekkoren. Het is een Europacup-avondje, maar dan in de Kop van Overijssel.

13 maart