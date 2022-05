Dankzij zijn clubgenoten hoeft de gevluchte Oeken-goalie Zalmai (26) nooit meer bang te zijn dat hij uit de bus wordt gehaald

Rahman voelt zich net zo Nederlands en spreekt de taal net zo goed als de mensen om hem heen, maar hetzelfde mogen is voor hem allesbehalve vanzelfsprekend. Als scholier moet hij tijdens een schoolreis naar Engeland bij het Franse Calais als enige de bus uit om zijn papieren te laten zien.

Als hij jaren later na hij na twee afgebroken studies er met commerciële economie eindelijk eentje vindt die bij hem past, speelt zijn afkomst hem wederom parten. De hbo-er moet zelfs de studie afbreken, want zijn verblijfsvergunning kan niet op tijd worden verlengd. Op papier is hij immers nog altijd Afghaan. De geboorteakte die nodig is om zijn nationaliteit te wijzigen moet Rahman zoeken in zijn in oorlog verkerende thuisland, maar blijkt onvindbaar.

De oorlog verscheurt zelfs zijn gezin, want Rahman vlucht als vierjarige alleen met zijn vader naar Nederland. ,,Mijn broer en moeder waren in een ander dorp, maar we moesten echt gaan. Ik weet ook niet waar ze zijn, sinds we gevlucht zijn heb ik geen contact meer. Misschien dat ik ze in de toekomst wil opzoeken, maar op dit moment weet ik niet waar ik moet beginnen.”

Hulp

Meer dan tien jaar lang wordt hij in de jacht op het Nederlanderschap van het kastje naar de muur gestuurd, maar dan schiet men bij Oeken te hulp. Uitgerekend zijn voorganger in het doel Niek Wösten, waarachter Rahman jaren tweede keeper is, weet vanuit zijn beroep als maatschappelijk werker waar Rahman terecht kan. Wösten ontdekt via VluchtelingenWerk Nederland dat zijn opvolger in aanmerking komt voor een nieuwe regeling onder het generaal pardon. Omdat Rahman dan al meer dan twintig jaar in Nederland is, is in dat geval bij naturalisatie een geboorteakte niet meer vereist.

Wösten helpt Rahman eerst met een brief voor de nieuwe regeling, maar zet vervolgens zonder medeweten van Rahman een inzamelingsactie op binnen de club. De hele procedure zelf kost namelijk al duizend euro, iets wat Rahman niet kan ophoesten. Naar eigen zeggen doneren tientallen leden samen binnen no time een kleine 1500 euro. Dat is genoeg voor de aanvraag, een paspoort en een bijzonder aandenken.

De overhandiging afgelopen juni staat in het geheugen gegrift van de oud-doelman. ,,Naast de brief die we hem gaven waarin stond dat hij zijn paspoort mocht ophalen, hadden we een Oranje-shirt laten maken met zijn huidige achternaam. Hij had van origine twee achternamen, maar in Nederland mag je er maximaal één, dus moest hij Naqib laten vallen. Je zag hele grote voetbalmannen opeens met tranen in hun ogen. Zijn vriendin was er ook bij. Het was een prachtig moment.“

Besef

Een paar weken ervoor levert Wösten met de introverte ‘Zallie’ alle benodigde documenten in op het gemeentehuis. Ook dat moment maakt indruk op Wösten. ,,Het was in verkiezingstijd. Hij keek me aan en zei plots ‘nu mag ik stemmen’. Dat hij erover mocht nadenken op wie hij zou gaan stemmen, iets wat hij voorheen nooit mocht. Dat was een prachtig stukje bewustwording.”

Voor Rahman brengt het paspoort vooral rust. ,,Eindelijk kan ik gewoon op vakantie, zonder al die extra moeite die ik voorheen moest doen. Toen ik die brief kreeg viel er heel veel van me af, want eindelijk hoorde ik er echt bij. Dat zelfs mensen die ik amper kende geld doneerden, maakte mijn band met Oeken veel hechter. Ik ben die mensen eeuwig dankbaar.”

Rahman houdt met Oeken zicht op directe handhaving door kleine zege op hekkensluiter Dankzij de 2-1 zege op hekkensluiter Excelsior Z hield Oeken (elfde) zicht op directe handhaving. De 1-1 halverwege de eerste helft die Rahman om de oren kreeg, was volgens hem een fikse domper. Valentijn Mulder zorgde met zijn tweede treffer circa twintig minuten voor tijd de thuisploeg alsnog de zege. ,,Die gelijkmaker was een schrikmoment, want we realiseerden ons dat we straks bij die stand waarschijnlijk alsnog de nacompetitie in moesten. Over die teleurstelling zetten we ons goed heen, want we hadden de hele tweede helft de overhand.” Oeken kwam op hetzelfde hetzelfde aantal punten als Waalstad (twaalfde), maar leek twee wedstrijden voor het einde van de competitie verzekerd van een veel beter doelsaldo.



3A: Oeken - Excelsior Z 2-1 (1-1). 3. Valentijn Mulder 1-0, 34. Arnout Lemmers 1-1, 67. Mulder 2-1.