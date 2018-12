Dapper Lutten verliest met negen man

Na een enigszins gezapige eerste helft – met als enige hoogtepunt de prachtige afstandsknal van Hoogeveen-aanvaller Julian Mol – sloeg de vlam na rust in de pan. Na amper vijf minuten in de tweede helft kon Lutten-verdediger Jan van den Berg inrukken na het doorhalen van een doorgebroken speler. Het werd nog erger voor de geplaagde thuisploeg, want niet veel later moesten de zwartwitten verder met negen man: de arbiter van dienst zag een rode kaart in een tackle van Frank van der Most.