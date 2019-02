Dapper strijdend Bant in slotfase onderuit

Na rust speelde Bant duidelijk een niveau beter. Een schot van Hugo Beugels ging via Ruben Peltjes tegen het net en de verdiende 1-1 was een feit. Daarna nam de druk toe op de goal van Bant. In de slotfase scoorde de compleet vrijstaande Peter Gerholt in de rebound en dus stond Bant weer met lege handen. Met zes punten blijft de polderploeg hekkensluiter in 3D Noord.