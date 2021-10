Daverende DC Mekking van IJsselstreek verzorgt voetbalshow tegen de Hoven

Teruglezen liveblog SC Genemuiden aan de leiding in Hoofdklas­se B, ongeloof in Hardenberg en VVOG krijgt opnieuw tik te verwerken

16 oktober Een enerverende middag in de Hoofdklasse B heeft nogal wat betekend voor de ranglijst. Waar SV Urk in de afgelopen weken alleen aan de leiding ging, moet het de koppositie na de resultaten van zaterdagmiddag delen met SC Genemuiden. In dezelfde competitie ontsnapte Flevo Boys op eigen veld, terwijl Berkum opnieuw niet wist te winnen. Verrassender was de slotfase in Hardenberg, waar HHC in de Jack’s League een 3-0 voorsprong uit handen gaf tegen Spakenburg. Spektakel was er ook bij DSV’61-Oene, terwijl Almen een knappe derbyzege boekte op Harfsen. Herbeleef de zaterdagmiddag in onderstaand liveblog!