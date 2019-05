David Bos zoekt met Kon UD naar weg uit het amateurputje

In het begin van zijn voetbalcarrière speelde hij met Koninklijke UD in de hoofdklasse, in de zomer van 2017 keerde de nu 27-jarige David Bos terug in Deventer-Oost.

Bij de huidige vijfdeklasser wil hij helpen met bouwen aan een selectie die het putje van het amateurvoetbal vaarwel moet gaan zeggen. ,,Ik heb net zo veel plezier als toen ik hoger speelde."

In 2012 verliet hij UD om bij Voorwaarts in Twello in de eerste klasse te gaan spelen. ,,De club was een paar keer gedegradeerd en veel spelers vertrokken. Daar was ik klaar mee."

Koppositie

Na vijf seizoenen Voorwaarts keerde de Deventenaar terug bij Ultile Dulci. Met een minimum aan gespeelde duel bereikte hij de koppositie in het klassement van de vijfde klasse. Hij scoorde 23 keer in 15 duels, dat hadden er makkelijk meer kunnen zijn.

,,Klopt. Maar vanwege mijn werk als meubelverkoper in het buitenland kon ik niet alle wedstrijden meedoen. Jammer voor de topscorerstitel, maar gelukkig ben ik er de laatste drie duels wel weer bij."

Liefhebbers

Van de hoofdklasse naar de vijfde klasse, dat is alleen ware clubliefhebbers gegeven. ,,Ik wilde na Twello afbouwen, het is opbouwen geworden. Waar we vorig seizoen begonnen met een veredeld campingelftal, hebben we nu een selectie met veel potentie. En ja, de ballen vliegen er tegenwoordig makkelijk in. Dat is mede te danken aan de assists van Job Visser en Sean Westplat. We gunnen elkaar de bal."

Ordinair intikkertje

Zijn 23e treffer komt niet in aanmerking voor de schoonheidsprijs, het was een ordinair intikkertje. De openingstreffer in het met 2-1 gewonnen duel tegen Wesepe was vooral te danken aan een miskleun van Visser. ,,Joel Waslander zette voor en Job miste volledig. Ik stond op de goede plaats om wel te scoren."