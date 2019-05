Davo bezorgt De Gazelle plek in de nacompetitie

Davo stijgt naar de veilige tiende plek en draagt plaats twaalf over aan De Gazelle. De ploeg van trainer Joost ter Stege moet nu in de nacompetitie klassenbehoud zien te bewerkstelligen.

Davo-trainer Patrick Wijsman gaf aan ‘hartstikke blij’ te zijn met de 3-1 zege van zijn ploeg. ,,Wij hebben de laatste vier competitieduels gewonnen, dus het is ook verdiend’’, zei Wijsman, die zag hoe zijn ploeg tegen negen spelers van De Gazelle een 2-0 voorsprong nam, maar toch nog in problemen kwam. ,,De Gazelle maakte 2-1 en daarna hadden we het lastig. Gelukkig maken we de 3-1.”