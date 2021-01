Davo heeft keuze gemaakt: Schuurman komt voor Van Ommen

Schuurman (41) maakte in december kenbaar dat hij na twee seizoenen wilde vertrekken bij Activia in Twello, zijn eerste club als hoofdtrainer. Davo neemt in de zomer na een jaar afscheid van Johan van Ommen, omdat de technische commissie van de club een andere weg in wil slaan.

Schuurman, die tekent voor een seizoen, heeft een verleden in de staf van Go Ahead Eagles, hij was ook assistent-trainer van Voorwaarts. In dertien jaar betaald voetbal was Schuurman goed voor meer dan 300 wedstrijden.